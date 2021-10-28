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كارثة في بولاق.. انفجار أسطوانة غاز داخل شقة ونقل المصابين للمستشفى (صور)

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كارثة في بولاق.. انفجار أسطوانة غاز داخل شقة ونقل المصابين للمستشفى (صور) كارثة في بولاق.. انفجار أسطوانة غاز داخل شقة ونقل المصابين للمستشفى (صور)

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انفجرت أسطوانة غاز منزلية في شقة بمنطقة زنين ببولاق الدكرور في الجيزة، اليوم الخميس، ما أسفر عن هدم حوائط الشقة بالكامل وإصابة اثنين نقلا إلى المستشفى، بعد نشوب حريق بالشقة.

جهات التحقيق، وصلت إلى الشقة محل الواقعة رفقة خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينات اللازمة، وبيان أسباب انفجار الأسطوانة ووجود شبهة جنائية من عدمه.

انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق

وكانت أجهزة الأمن، تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة زنين، ووصلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وفُرض كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز نتج عنه انفجار الأسطوانة، ما تسبب في هدم حوائط الشقة كاملة وإصابة اثنين.

انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق
انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق
انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق
انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق
انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق
انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق
انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق
انفجار أسطوانة غاز بشقة في بولاق

المصرى اليوم

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