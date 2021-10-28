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تكشف سبب ارتفاع الزيت

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التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار الزيت تكشف سبب ارتفاع الزيت

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قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة ، إن ارتفاع زيت التموين ناتج من ارتفاع الأسعار العالمية، ونتيجة للتكلفة العالية لتطوير المصانع لطرح زيوت جيدة جدًا، طبقًا للمواصفات الاوربية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس،:" أن سعر زجاجة الزيت الكيلو يقدر بـ25 جنيه اما الـ800 جرام ، فتباع بـ20 جنيه ، مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت ستنخفض مع انخفاض الأسعار العالمية، خاصة أن تستود 97 من الزيوت من الخارج.

ولفت إلى أن الوزارة لم تقوم برفع أسعار الزيوت إلا بعد انتهاء المخزون، واستيراد كميات جديدة ، مشيرًا إلى أن مصر تقوم باستيراد الزيوت من الخارج ، وتقوم بتكريره ، ولدينا خطة لزراعة المحاصيل الزيتية لإنتاج الزيت محليًا.

المصرى اليوم

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