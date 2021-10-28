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خبير يكشف تفاصيل وجود تصدعات حول السد الإثيوبي

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خبير يكشف تفاصيل وجود تصدعات حول السد الإثيوبي خبير يكشف تفاصيل وجود تصدعات حول السد الإثيوبي

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن اللجنة الدولية الخاصة بمعاينة السد الأثيوبي تحدثت بان معامل امان السد منخفضة، وبأن السد يشكل خطرًا على دولتي المصب والسودان ، مشيرًا إلى أن اللجنة الدولية طالبت من إثيوبيا بإجراء تعديلات على هذا السد.

وتابع "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إثيوبيا كانت تريد تخزين 13.5 مليار متر مكعب في العام الماضي، ولكن يبدوا ان بعض التصدعات في السد الإثيوبي لم تسمح بذلك ،ولذلك اكتفت أديس أبابا بتخزين 3 مليار فقط، بدلاً من 13.5 مليار.

ولفت إلى أن وزير الري تحدث بأن مصر قامت باتخاذ كافة الاجراءات حول بحيرة ناصر، بحيث نستطيع استقبال أي كمية مياه قد تحدث حال انهيار السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الخرطوم ستضرر حال انهيار السد بصورة كبيرة.

المصرى اليوم

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