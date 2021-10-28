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«مهندسين القاهرة» توافق على ميزانية 2020 وتعتمد «2021» ومراقب الحسابات

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«مهندسين القاهرة» توافق على ميزانية 2020 وتعتمد «2021» ومراقب الحسابات «مهندسين القاهرة» توافق على ميزانية 2020 وتعتمد «2021» ومراقب الحسابات

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وافقت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة الفرعية، على ميزانية النقابة لعام 2020، بفائض بلغ 32 مليون و135 ألف جنيه، واعتمدت موازنة 2021، ومراقب الحسابات واتعابه.

وشهدت الجمعية حضور عدد كبير من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وناقشت الميزاينة بكل تفاصيلها بعد استعراض الدكتور يحى أبوطالب، مراقب الحسابات، كافة تفاصيلها بحضور مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات، اشرف عطية، وباسم جوزيف.

وعبر المهندس هشام ابوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية، عن سعادته الغامرة بعدد الحضور، لافتا ان ما شهدته النقابة اليوم، صحي بكل المقاييس، حيث يتبادل الجميع الآراء بين مؤيد ومعارض، وهو ما يصب في مصلحة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية من المهندسين.

وقال «أبوسنة»: «إن جمعيتكم العمومية العادية والمنعقدة هذا العام بعد تأخر نتيجة ظروف انتشار وباء كورونا المستجد تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اجمع وليست بلدنا الحبيبة فقط حفظنا الله واياكم وحفظ بلدنا من كل سوء متمنياً للجميع دوام الصحة، تعني أن عاما من عمر النقابة مضى، شهد خلاله العديد من الأحداث، والإنجازات، سعينا جميعاً لتخطي السيئ منها والاستفاده منه وسعدنا بما حققناه من انجاز».

وأضاف «نقيب الفرعية»، أن عام 2020، يعد من الأعوام الصعبة التي مرت على البلاد والنقابة، وذلك في ظل ازمة كورونا التي اعاقت الكثير من انشطة النقابة المعتاده، مؤكدا أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه رسالة لها أهميتها، وهي تخطي الأزمة والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم، ونحن مستمرون في أداء رسالتنا عبر الدفاع عن حقوق المهندسين وتحقيق الأفضل لهم.

وتابع: «لقد شهد العام الماضي استحقاقا نقابي كبير، وهو انتخابات التجديد النصفي للمهندسين، والتي اثمرت عن تشكيل جديد لمجلس نقابة مهندسين القاهرة، من اعضاء يشهد لهم الجميع بالكفاءة والنشاط النقابي المثمر».

كما شَهِد الكثير من الانجازات التي قام بها مجلس النقابة حيث تمت بحمد الله المرحلة الثانية (ب) من نادي القاهرة الجديدة بقيمة اجماليه 25.9 مليون جنية بعد نهو المرحلة الثانية (أ) بمبلغ 26.4 مليون جنية وجاري التجهيز لاعمال المرحلة الثالثة من اعمال انشاء النادي. .

واعلن رئيس النقابة الفرعية، عن استلام عدد 26 وحدة سكنية، من إجمالى 137 وحدة، والتى تم الاستيلاء عليها إبان أحداث يناير 2011، وذلك نتيجة للحملة المكبرة التي تمت الإثنين الموافق 12 أبريل الماضي، على أن تستكمل قوات الشرطة هذه الحملات الأمنية، لحين إخلاء الوحدات وتسليمها للنقابة على مراحل مُتعاقبة، وفق للتداعيات والظروف الأمنية.

وسرد «أبوسنة» تفاصيل العقبات التي تواجه النقابة الفرعية وتعامل مجلس النقابة معها، مؤكدا أن اجتماع الجمعية العمومية ستكون بمثابة البداية على طريق إيجاد حلول لكل الصعاب التي نمر بها وسرعه تطبيقها، ونحن ماضون في تحقيق أهدافنا

وسوف يكون العام الجديد.

المصرى اليوم

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