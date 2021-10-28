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المنطقة الاقتصادية تنظم حلقة نقاشية على هامش معرض إكسبو دبي

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المنطقة الاقتصادية تنظم حلقة نقاشية على هامش معرض إكسبو دبي المنطقة الاقتصادية تنظم حلقة نقاشية على هامش معرض إكسبو دبي

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عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حلقة نقاشية مع مستثمرين بالهند وذلك على هامش بدء الفعاليات التي حملت اسم «طريق متكامل ووجهة واحدة»، بمعرض اكسبو دبي.

وشارك كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية. وعدد من المستثمرين الدوليين والمصريين.

واستفسر المستثمرين بالهند عن البنية التحتية والمرافق وتنمية المناطق الصناعية وكذلك المميزات والتسهيلات التي حصل عليها المستثمرون، وكذلك ماذا تقدم لهم المنطقة من تسهيلات.

وتستمر غدًا فاعليات ندوات المنطقة الاقتصادية وذلك بحضور كبار المستثمرين العالميين وتواجد وفد من موانئ دبي العالمية وممثلي موانئ دبي السخنة المشغل الرئيسي في ميناء السخنة داخل المنطقة الاقتصادية، وكذلك بعض المستثمرين من اليابان وفرنسا ومسئولي ميرسك العالمية التي تدير محطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد.

المصرى اليوم

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