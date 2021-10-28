برنامج لرقمنة 5 الاف مشروع صغير و دعم اليات التجارة الالكترونية

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اعلنت شركة فيسبوك، بالشراكة مع رايز أب بالتعاون مع وزارة التخطيط عن اطلاق برنامج لدعم وتسريع رقمنة 5 الاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

يستهدف البرنامج دعم رقمنة المشروعات الصغيرة عبر تدريبهم على أدوات ومنتجات فيسبوك، ليتمكنوا من بناء وتطوير حضورهم على الإنترنت. الي جانب تفعيل الية "التجارة الحوارية" و التي تعتمد علي تفعيل الحوار بين المستهلكين والمشروعات من خلال الدردشة أو المساعدة الصوتية لتحفيز شراء السلع أو الخدمات. وقد أصبح هذا السلوك سائداً بشكل متسارع في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية عبر توفير فرص قوية للتفاعل مع المتسوقين بطرق جديدة. في إطار هذا البرنامج، ستقدم فيسبوك سلسلة من الدورات التدريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كيفية اطلاق أنشطتهم التجارية والاجتماعية عبر عائلة تطبيقات فيسبوك، لتدريبهم على عمليات الشراء والبيع باستخدام المتاجر والإعلانات وأدوات المجتمع والرسائل والمدفوعات.

وتم إطلاق برنامج بحضور أعضاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وكذلك من شركاء فيسبوك رايز أب وIBot وExpandcart وBotme الذين حضروا الحدث الافتراضي. وستقود "رايز أب" تنفيذ البرنامج في جميع أنحاء البلاد، في ضوء مهمتها تزويد رواد الأعمال بالشبكات التي يحتاجونها لتسريع نمو أعمالهم، وتعزيز ريادة الأعمال في مصر. وسيقوم شركاء مثل IBot، Expandcart، وBotme بتقديم التدريب على "التجارة الحوارية".

وكانت فيسبوك منذ الأشهر الأولى للجائحة قد أجرت فيسبوك استطلاعات حول المشروعات الصغيرة في جميع أنحاء العالم لمعرفة ما تمر به وما هي المساعدة التي تحتاجها. وخلال الفترة بين عامي 2020 و 2021، أعدت فيسبوك تقريراً عن حالة المشروعات الصغيرة على فيسبوك لتقديم صورة أكثر وضوحاً. وقد أظهر التقرير الآثار المدمرة للجائحة على المشروعات الصغيرة في كل مكان. حيث اضطر العديد منهم إلى الإغلاق إلى الأبد، بينما شهد الآخرون الذين تمكنوا من مواصلة العمل، تراجعاً في المبيعات واضطروا إلى تسريح الموظفين. وأفاد 45% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين شملهم الاستطلاع في مصر هذا العام، أنهم لجأوا إلى خفض حجم القوى العاملة لديهم نتيجة للجائحة، فيما أفاد 40% منهم أن قرابة 25% من مبيعاتها كانت قبر القنوات الرقمية. وإذا كان هناك جانب مشرق في التقرير، فهو أن العديد من المشروعات قد وجدت النجاح عبر الإنترنت.

و قال عزام علم الدين، مدير السياسات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك: "إن التحديات التي ما تزال تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لفيروس كورونا المستجد كبيرة. ونحن مازلنا ملتزمون بدعمها لتحقيق التعافي والازدهار. فنحن لدينا دور هام للقيام به عبر توفير المهارات الرقمية اللازمة للمشروعات الصغيرة حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها، والوصول إلى التعافي .