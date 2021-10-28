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رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بنية الحكومه تحديد سعر الاقماح قبل زراعتها بعد إعلان وزير التموين الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد سعر أردب القمح قبل زراعته، لافتًا إلى أن هذه الخطوه سوف تحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة القمح.

وقال أبوصدام في بيان، الخميس، إن زراعة القمح سوف تبدأ بعد أيام مع بداية الشهر المقبل، مطالبًا بسرعة اتخاذ قرار تسعير أردب القمح لتشجيع المزارعين على زراعة اكبر قدر من المساحه المتاحه بالقمح.

ولفت عبدالرحمن انه مع ارتفاع أسعار الاقماح محليا وعالميا بأكثر من 200 جنيه لطن القمح المستورد، حيث وصل طن القمح المستورد إلى 5400 وكان يباع قبل إرتفاع الاسعار بنحو 5200 جنيه وارتفع سعر اردب القمح محليا إلى نحو 900 جنيه.

وكانت الحكومة متمثلة في وزارات (التموين والزراعة والمالية) قد حددت توريد القمح المحلى الموسم الماضي بسعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط

وطالب نقيب الفلاحين بسعر 1000جنيه لاردب القمح موسم 2022 ليواكب ارتفاع الاسعار عالميا وتشجيعا للفلاحين للاقبال على زراعة القمح، موضحا ان مصر اكبر مستورد للاقماح في العالم وتستورد اكثر من 10ملايين طن سنويا تستورد منهم الحكومه وحدها اكثر من6 ملايين طن لدعم رغيف الخبز

مما يستنزف العمله الصعبه للبلاد، ويضع الأمن الغذائي المصري تحت رحمة التغيرات المناخيه والسياسيه والاقتصادية العالميه.

وأكد ضرورة وضع خطه صارمه للاكتفاء الذاتي من القمح، تبدأ بزيادة المساحات المنزرعه منه إلى 4 مليون فدان مرورا بزراعة هذه المساحه باصناف قمح معتمده لا تقل انتاجية الفدان بها عن24 اردب وصولا إلى ضرورة تغيير بعض العادات لتقليل استهلاك المواطنين من القمح والاعتماد على البدائل المتاحه باضافة بعض الحبوب المتاحة لرغيف الخبز مثل إضافة الشعير اوالذره الرفيعه اوالذره الشاميه البيضاء أو أي منتج زراعي اخر يصلح لهذا الغرض.