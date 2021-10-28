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أول صور لـ«ميتافيرس».. الاسم الجديد لـ فيس بوك

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أول صور لـ«ميتافيرس».. الاسم الجديد لـ فيس بوك أول صور لـ«ميتافيرس».. الاسم الجديد لـ فيس بوك

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أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» الأمريكية، مارك زوكربيرغ، تغيير اسمها إلى «ميتا» اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال زوكربيرج، خلال عرض افتراضي أجراه الخميس: «أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)».

كما عرض زوكربيرغ الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق.

وأشار إلى أنه اختار كلمة «ميتا»، التي يعني باللغة اليونانية القديمة «ما بعد»، ليظهر أن «ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها».

وأوضح زوكربيرج أن ها الإجراء يأتي في محاولة لتضمين رؤية الشركة للواقع الافتراضي للمستقبل، ما يطلق عليه اسم «ميتافيرس».

وقال زوكربيرج إن يتوقع أن يصل «ميتافيرس» إلى مليار شخص في غضون العقد المقبل.

كما ذكر أن «ميتافيرس» سيكون مكانا يتمكن فيه الناس من التفاعل والعمل وخلق المنتجات والمحتوى، فيما يأمل أن يكون نظاما بيئيا جديدا يخلق «ملايين» الوظائف للمبدعين.

يشير المشككون إلى أن الأمر يبدو أيضا وكأنه محاولة لصرف الانتباه عما باتت تعرف بـ«أوراق فيسبوك»، وهي وثيقة مسربة كشفت الطرق التي تتجاهل بها الشركة التقارير الداخلية والتحذيرات من الأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية أو تضخيمها في جميع أنحاء العالم.

ميتا.. الاسم الجديد لفيس بوك
ميتا.. الاسم الجديد لفيس بوك

المصرى اليوم

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