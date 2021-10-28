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4522 عضواً لهم حق التصويت في انتخابات نادي المنيا المقبلة

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4522 عضواً لهم حق التصويت في انتخابات نادي المنيا المقبلة 4522 عضواً لهم حق التصويت في انتخابات نادي المنيا المقبلة

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أعلنت ادارة نادي المنيا الرياضي، ان إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ نحو 6498 عضو، ومن قام بتسديد الاشتراك السنوي حتى أمس، ولهم حق حضور الجمعية العمومية هم 4522 عضواً .

يذكر أن انتخابات نادي المنيا المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر المقبل، يتنافس فيها 39 مرشحاً على 10 مقاعد لمجلس الإدارة

وكانت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات نادي المنيا الرياضي، اغلقت أبوابها بتقدم 39 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد بالمجلس المقبل، بينهم 2 على مقعد رئيس مجلس الإدارة، 5 على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، 6 على منصب أمين الصندوق، 23 مرشحا على مقاعد العضوية فوق السن، 4 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن.

المصرى اليوم

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