بـ463 مليون دولار وفي ميناء الإسكندرية.. معلومات عن اليخت الشراعى الأغلى بالعالم (صور)

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استقبل ميناء الإسكندرية، اليخت Sailing Yacht A، الذي يصنف كأغلى يخت شراعي في العالم، ومملوك للملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، ومقرر مغادرته يوم 4 نوفمبر المقبل.



«المصرى اليوم» رصدت ٦ معلومات عن اليخت:

- يعتبر اليخت الأغلى بين اليخوت الشراعية في العالم، حيث يصل سعره 463 مليون دولار.

- يبلغ ارتفاعه 330 قدما، وطوله 470 قدما، ويتكون من 8 طوابق.

- مصمم ليحمل 20 فردا بالإضافة إلى الطاقم المكون من 54 فرداً.

- يحتوي على منصة هبوط طائرات هليكوبتر بأحد الطوابق وغرفة لمشاهدة أعماق البحار في أسفل اليخت.

- صممه الفرنسي، فيليب ستارك، بينما قامت الشركة الألمانية «German Naval Yards»، بتصنيعه في عام 2017.

- مملوك للملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، والمعروف عنه شغفه بالفنون والثقافة واقتناء اللوحات الانطباعية التى يزين بعضها حوائط اليخت.

أستقبله ميناء الاسكندرية.. المصرى اليوم ترصد ٦ معلومات عن اليخت الشراعى الأغلى فى العالم- صور

أستقبله ميناء الاسكندرية.. المصرى اليوم ترصد ٦ معلومات عن اليخت الشراعى الأغلى فى العالم- صور