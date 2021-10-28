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أكثر من 100 مليون ديون لـ فيفا .. قضايا لاعبي السابقين تهدد النادي

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أكثر من 100 مليون ديون لـ فيفا .. قضايا لاعبي الزمالك السابقين تهدد النادي أكثر من 100 مليون ديون لـ فيفا .. قضايا لاعبي السابقين تهدد النادي

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكمًا جديدًا ضد نادي الزمالك بتغريمه مبلغ 2.7 مليون يورو في قضية المهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب.

يأتي الحكم بعد ساعات قليلة من توقيع المحكمة حكم نهائي على الزمالك لصالح نادي مارتيمو البرتغالي بغرامة تصل إلى مليون دولار في قضية لاعب السابق محمد إبراهيم.

سلسلة الغرامات

ويعيش نادي الزمالك منذ فترة في حالة اضطراب ماديًا وعلى صعيد موسم الانتقالات بسبب العقوبات الموقعة عليه وهو ما نستعرضه المصري اليوم في التقرير التالي، بجانب عقوبتي محمد إبراهيم وخالد بوطيب.

معروف يوسف

صدر حكم لصالح اللاعب معروف يوسف بالحصول على ثمانية ملايين جنيهاً، بمثابة بقية مستحقاته المتأخرة لدى الفريق الأبيض وذلك بعدما تقلص من 15 مليون جنيهًا.

باتشيكو

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد اتخذ قراراً نهائياً بتغريم نادي الزمالك مليون و400 ألف دولار في أزمة مستقحات باتشيكو.

جروس

حصل السويسري، كريستيان جروس، على حكم نهائي بأحقيته في الحصول على 700 ألف دولار، من نادي الزمالك، في مهلة لا تزيد على 30 يوما.

شيكابالا وسبورتنج لشبونة

محكمة كاس أصدرت قرار نهائي لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بتغريم الزمالك مبلغ مليون دولار في قضية محمود عبدالرازق شيكابالا.

أشيمبونج

محكمة التحكيم الرياضية، غرمت نادي الزمالك مليون و200 ألف دولار لصالح بنجامين أشيمبونج، بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء

المصرى اليوم

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