ندوة تعريفية عن تدريب طلاب الكلية و تأهيلهم لسوق العمل بـ«ألسن عين شمس»

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز التوظيف بجامعة عين شمس، ندوة تعريفية عن تدريب طلاب الكلية و تأهيلهم لسوق العمل، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة.

افتتحت د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة، مؤكدة أن إدارة الكلية بالتنسيق مع مختلف جهات الجامعة تعمل على تقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب الكلية لتمكينهم من خوض المنافسة الشريفة في سوق العمل، وتسليح خريج الكلية بكافة المهارات والخبرات اللازمة لرسم مسار مهني متميز للخريجين.

وشهدت الفعاليات تقديم فرح طارق، نائب مدير مركز التوظيف للتعليم المهنى و الإرشاد، أول محاضرة تعريفية لمركز التوظيف بالجامعة تأهيل طلبة الكلية لسوق العمل، في إطار سعي مركز التوظيف لتقديم خدمات متميزة لطلبة الجامعة لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

ومن ضمن هذه الخدمات برامج تنمية المهارات الوظيفية وبرامج إرشاد مهني، وخدمات أخرى، مثل زيارات ميدانية، برامج التبادلات الوظيفية فرص توظيف ومحاضرات وظيفيه متخصصة.