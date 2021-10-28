رئيس جامعة المنوفية يتابع مساهمة مركز تعليم الكبار فى «حياة كريمة»

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اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بالمشرفين على مركز تعليم الكبار بالجامعة لمتابعة جهود المركز وضوابط مشاركة الطلاب في محو أمية المواطنين بقرى المحافظة، موجها بأهمية المساهمة في محو أمية القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوصول إلى قرى خالية من الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

أكد مبارك خلال الاجتماع أن مبادرة «حياه كريمة» التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، وحرصت الجامعة منذ بداية المبادرة بالمساهمة في تنفيذ فعاليات وأهداف هذه المبادرة الهامة، وتوجيه قوافل متكاملة لجميع قرى المحافظة والمحافظات الأخرى لتقديم خدمات متكاملة لجميع الأهالى، ومنها قوافل تربوية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وناقش مبارك خلال اللقاء مقترحات تشجيع طلاب الجامعة للمشاركة في محو الأمية على مستوى قرى المحافظة، وسبل تحفيزهم للمشاركة في هذا العمل الوطنى لخدمة المجتمع ككل

يذكر أن محافظة المنوفية حظيت بمركزي (أشمون- الشهداء) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي مستهدف ٨١ قرية ريفية بواقع ٢٧ قرية بمركز الشهداء و٥٤ قرية بمركز أشمون لتحسين مستوى جودة الخدمات وتلبية كافة مطالب واحتياجات سكان تلك القرى وتغيير واقعهم إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وبلغ عدد القري المستفيدة من المبادرة بمركز ومدينة الشهداء ٢٧ قرية، ومن أهم الأنشطة التي تشملها المبادرة محو الأمية وتعليم الكبار وغيرها من الخدمات التنموية المهمة التي تمس حياة المواطنين.