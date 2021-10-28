أخبار عاجلة

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي -
وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية -
بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) -
أنسو فاتي يقود برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو -
السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد -
منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
أمريكا تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة لدى إثيوبيا بمغادرة البلاد -
خبير وبائيات: الوضع العالمي لكورونا يتسم بغَلَبة تحور دلتا -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

«نتوقع توأمان»..«جورجينا وكريستيانو» يعلنوا عن أطفال جديدة بالعائلة رغم المشاكل الأسرية

Print
«نتوقع توأمان»..«جورجينا وكريستيانو» يعلنوا عن أطفال جديدة بالعائلة رغم المشاكل الأسرية «نتوقع توأمان»..«جورجينا وكريستيانو» يعلنوا عن أطفال جديدة بالعائلة رغم المشاكل الأسرية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الشهيرة وصديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مولودين جديدا بعد تأكيد حملها في شهر الثالث.

ونشر كريستيانو صورة تجمعه بصديقته جورجينا من فراش الزوجيه، وظهر يحمل صورة اشاعة الحمل والتي أظهرت حملها في طفلين قائلا:«يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأمان، قلوبنا مليئة بالحب ولا يسعنا الانتظار لمقابلتهم«

ويحيط الغموض بموقف الحياة الأسرية لرونالدو وجورجينا بسبب رفض والدة الأول إتمام الزفاف لاعتقادها بوجود أطماع اقتصادية للثانية، وفقًا لما أعلنته عدد من الصحف الأوروبية يأتي في مقدمتها ماركا الإسبانية.

وسيكون المولود الجديد هو الثاني في حياة الثنائي الشهير معًا بعد ألانا مارتينا، التي ولدت في شهر نوفمبر قبل نحو 4 أعوام.

وعبرت جورجينا رودريغيز في وقت سابق عن رغبتها في تكوين أسرة محاطة بعدد من الأطفال وهو ما يتمناه نجم مانشستر يونايتد أيضًا.

وبقدوم المولود الجديد سيكون لدى رونالدو خمسة أطفال، هم: «كريستيانو جونيور، التوأم إيفا وماتيو، ألانا مارتينا»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

دفع الفواتير وتقديم الشكاوي.. «الكهرباء» تطلق تطبيق إليكتروني جديد لإنجاز خدماتها إلكترونيا

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

تنفيذ 40 قرار إزالة للتعديات على أراضي الدولة بحاجر إدفو

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

لجان «الشيوخ» تناقش «أوضاع الأطباء» وأزمة الأسمدة والاستثمار الرياضي

وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية

وزير التعليم يشارك في احتفالية جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية