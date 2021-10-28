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منتخب فتيات «المنيا الأزهرية» ينافس في بطولة تنس الطاولة

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منتخب فتيات «المنيا الأزهرية» ينافس في بطولة تنس الطاولة منتخب فتيات «المنيا الأزهرية» ينافس في بطولة تنس الطاولة

أنهى قسم التربية الرياضية فتيات بمنطقة المنيا الأزهرية، فعاليات التصفيات الختامية لبطولة تنس طاولة المرحلة الثانوية والمؤهلة بدورها لنهائي الجمهورية الفترة المقبلة.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك برعاية من الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، والأستاذ محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، وإشرافٍ من الأستاذ محمد فتحي، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة،

وقال هشام الخطيب، الموجه العام، إن الفتيات شاركن البطولة من مختلف الإدارات ودارت بينهن منافسة قوية لحصد المراكز الأول ومن ثم تمثيل المنطقة بنهائي الجمهورية.

وأعلن أن الحاصدات للمراكز الأولى على مستوى المنطقة والمُشَكلَ مِنهُن منتخب المنطقة قد جاء ترتيبهن كالتالي :

المركز الأول: الطالبة عبير عبدالحميد سلطان، معهد فتيات المنيا الثانوي

المركز الثاني: الطالبة منة الله حسين حسن، معهد فتيات المنيا الثانوي

المركز الثالث: الطالبة مروة عادل شعلان، معهد فتيات مطاي الثانوي

من جانبها أوضحت الأستاذة هالة سيد أمين، مسؤول النشاط الرياضي فتيات بالمنطقة بأن الفتيات المشاركات بختام البطولة من جميع الإدارات قد أعربن عن سعادتهن بالمشاركة في ذات البطولة، وعن جزيل شكرهن لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لما يوليه من إهتمام بالغ الأثر بالمنظومة التعليمية الأزهرية بكافة جوانبها وخصوصا الأنشطة الرياضية.

المصرى اليوم

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