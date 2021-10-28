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وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء تنظم ندوة عن أكتوبر وتكرم الفائزين

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وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء تنظم ندوة عن أكتوبر وتكرم الفائزين وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء تنظم ندوة عن أكتوبر وتكرم الفائزين

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افتتح أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، مساء الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش حول انتصارات السادس من أكتوبر.

وبحسب بيان، شدد سكرتير عام المحافظة على العديد من النقاط والدروس المستفادة من حرب السادس من أكتوبر.. مشيرا إلى أن قيمة نصر أكتوبر والدروس المستفادة منه ستظل متوارثة جيلا بعد جيل، وأنه يجب غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال والشباب باعتبارهم جيل المستقبل من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

ونقل السكرتير العام تحيات المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة إلى الحضور وتهنئته لهم بمناسبة انتصارات أكتوبر التي ستظل علامة فارقة للأجيال القادمة.. مؤكدا على مديرى الإدارات المختلفة بتكليف الموظفين واعدادهم كصف ثان لقيادة العمل وتفريغ كوادر مستقبلية قادرة على تحمل المسئولية في كافة الادارات التي ستشهد خروج عدد من القيادات إلى سن المعاش طبقا للقانون، وضرورة بذل الكثير من الجهد من أجل استمرار مسيرة العمل وخدمة المواطنين .

من جانبها أشارت حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء إلى أن الندوة أقيمت بهدف تعريف الأجيال التي لم تعاصر حرب وانتصارات أكتوبر بمدى وحجم التضحيات التي بذلها المقاتل المصرى من أجل استعادة الأرض بدعم من الأجداد والآباء.

وأضافت أنه تم على هامش الندوة تكريم الفائزين في مسابقة أكتوبر التي نظمتها الوحدة بالاشتراك مع الجمعية النسائية للعاملين بالديوان العام للمحافظة، والتي اشتملت على العديد من الأسئلة والمعلومات التي تهدف إلى استنهاض روح أكتوبر في هذه المرحلة الفارقة من عمر الأمة، ودورها في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعريف الأجيال التي لم تعاصر أكتوبر بما فعله السلف من بطولات وتضحيات بهدف غرس روح الانتماء والوطنية ومعرفة حجم التضحيات التي بذلها الآباء والأجداد من أجل اعلاء كلمة الوطن واستعادة هيبة المقاتل المصري.

حضر الندوة وتكريم الفائزين في المسابقة وتسليم الجوائز كل من النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب، محمد السيد عبدالعال مدير عام الشؤون المالية والادارية بالمحافظة.. إلى جانب حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء وأعضاء الوحدة، ومنى شراب أمين صندوق الجمعية النسائية للعاملين بالديوان العام للمحافظة، وكافة المكرمين والعاملين.

المصرى اليوم

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