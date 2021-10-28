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روائية: المراة المصرية قوية على مر العصور.. «بحثت عن حرية وطنها أكثر من حريتها الشخصية»

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روائية: المراة المصرية قوية على مر العصور.. «بحثت عن حرية وطنها أكثر من حريتها الشخصية» روائية: المراة المصرية قوية على مر العصور.. «بحثت عن حرية وطنها أكثر من حريتها الشخصية»

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قالت الروائية ريم بسيوني، أستاذ ورئيس قسم علم اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المرأة المصرية كانت قوية جدا على مر العصور، فلم تبحث عن حريتها الشخصية بقدر ما كانت مهتمة بحرية الوطن وحقوق الآخرين.

وأضافت بسيوني خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس: «بينما كانت تفكر المرأة الأوروبية في حريتها الشخصية مثل حرية الملبس، كانت المرأة المصرية مستعدة لبذل حياتها من أجل تحرير من الاستعمار الانجليزي، وعندما كنت أكتب رواية سبيل الغارق قرأت مقالا أجنبيا جاء فيه أن المرأة المصرية اشتركت في المقاومة، حيث قامت بوظيفة البوسطة من حيث إرسال جوابات سرية إلى الضباط في عهد أحمد عرابي».

وتابعت، أن شجاعة المرأة المصرية مختلفة عن شجاعة أي مرأة في العالم، كما تطرقت إلى تجربتها الشخصية مشيرةً إلى أنها بدأت النشر في عام 1994-1995: «أرى أن المرأة لم تحصل على حقها في كل دول العالم، فقد عملت في إنجلترا وأمريكا، إذ أن المرأة كانت مطالبة ببذل ضعف المجهود الذي يبذله الرجل حتى تصل إلى ما وصل إليه الرجل».

وأشارت، إلى أن الوضع تغير كثيرًا عن ذي قبل وصار يتم التعامل مع الكتابات النسائية بشكل أكثر جدية: «مصر مرت بفترات مختلفة، لكن في الوقت الحالي أشعر بأن التعامل مع إنتاجها الأدبي والفكري أكثر جدية، فمنذ 10 سنوات لم يكن هذا المجال مفتوحا أمامها، ولم يكن أحدا ينتقد كتاباتها أو يتناولها، لذلك فأنا أقول إن الأجيال السابقة من النساء أضطرت إلى خوض معارك وبذل جهود كبيرة حتى يثبتن أنفسهن».

المصرى اليوم

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