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جريمة ضاحكة بسوهاج.. «الأقرع» يحرق جلبابه ويلقيه فى وجه الترزي: «التفصيل مش عاجبه»

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جريمة ضاحكة بسوهاج.. «الأقرع» يحرق جلبابه ويلقيه فى وجه الترزي: «التفصيل مش عاجبه» جريمة ضاحكة بسوهاج.. «الأقرع» يحرق جلبابه ويلقيه فى وجه الترزي: «التفصيل مش عاجبه»

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أصيب اليوم ترزى بحروق في وجهه ورأسه بدائرة قسم شرطة مدينة طهطا في شمال محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية إن موظفا بالمعاش أحرق جلبابه وألقاه في وجه الترزى فأصابه بحروق، اعتراضاً على تفصيل الجلباب حيث لم يعجبه التفصيل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة مدينة طهطا، بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول يحي محمد «14 سنة- ترزي» ويقيم بدائرة القسم مصاباً بحروق ناريه بالوجه والرأس واليدين من الدرجة الثانية، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وأفاد والده المدعو محمد. أ «49 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، أمام العقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى، باتهام محمود. ع. أ وشهرته الأقرع «76 سنة- بالمعاش» ويقيم بدائرة القسم بالتعدي على نجله، بسبب اعتراضه على بيع جلباب له لم يعجبه، فقام باشعال النيران به وإلقائه بوجه نجله مما نتج عنه إصابته، وقد تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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