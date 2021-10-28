آل سالم: سر تميز فعاليات الشقيق هو طموح أبناء المركز

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استقبل رئيس مركز الشقيق أكرم بن علي آل سالم، مساء اليوم، بمكتبه فريق دراجي الشقيق ومجموعة من الإعلاميين الذين شاركوا في تغطيات فعاليات الشباب المبدع، وتم في نهاية اللقاء تكريم الإعلاميين بدروع مقدمة من فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان.

شريك أساسي

وأكد رئيس مركز الشقيق أكرم آل سالم دور الإعلام كشريك أساسي ومهم لنجاح أي فعالية أو مناسبة، وهذا ما لمسناه خلال فعاليات الشباب المبدع، والتي نفذها فرع وزارة الرياضة بالكورنيش الشمالي، والتي واكبها تغطية إعلامية رائعة ومميزة وناجحة بكل المقاييس أظهرت الفعاليات على أكمل وجه والشكل المطلوب.

الرئيس الدراج

قال رئيس مركز الشقيق أكرم آل سالم إنه كان ضمن فريق دراجي أبوعريش، وكان يمارس هواية ركوب الدراجة باستمرار في السابق.

وبين أن فريق دراجي الشقيق بذلوا جهودا كبيرة خلال مشاركتهم في ملتقى الشباب المبدع، ونتطلع إلى المزيد في الأيام القادمة، وهذا ليس غريبا على أبناء وشباب الشقيق، فهم سر نجاح أي فعالية لأنهم يملكون الهمة والطموح.