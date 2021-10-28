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المهدلي مديرا عاما لفرع هيئة الهلال الأحمر بالرياض

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المهدلي مديرا عاما لفرع هيئة الهلال الأحمر بالرياض المهدلي مديرا عاما لفرع هيئة الهلال الأحمر بالرياض
صدر قرار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي جلال العويسى والقاضي بتكليف الأخصائي أول عبدالله سهيل المهيدلي مديرا عاما لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض.

وباشر عبدالله المهيدلي عمله اليوم الخميس الموافق (2021/10/28)، وقام بجولة على إدارات فرع الهيئة بالمنطقة والتقى خلال الجولة بقيادات الفرع والموظفين، وسمع شرحاً عن أعمال الإدارات وأبرز المهام المناطة بها.

وأكد المهيدلي أن هذا التكليف إنما هو مسؤولية تستوجب العمل بكل تفان على تحقيق تطلعات معاليه في ظل حكومتنا الرشيدة، أيدها الله، والمثابرة بكل ما يحقق أعلى معايير الأداء والتميز فيه.يذكر أن عبدالله سهيل المهيدلي حاصل على شهادة البكالوريوس في طب الطوارئ من جامعة فلندز بجنوب أستراليا والماجيستير في طب الطوارئ تخصص الكوارث والاستجابة الطارئة من جامعة ادث كاون بولاية غرب أستراليا، كما أن المهيدلي تدرج في عمله في الهيئة بداية من العمل الميداني مكتسب الكثير من الخبرات بمجال العمل الإسعافي الفني والإداري حتى منصبه الحالي مديرا عاماً لفرع الهيئة بمنطقة الرياض.


الوطن السعودية

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