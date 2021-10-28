نيران الغضب تشتعل فى«بايرن ميونخ» بعد فضيحة الكأس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تخضع المسيرة المذهلة لفريق يونيون برلين على ملعبه لاختبار حقيقى غدًا السبت، عندما يستضيف بايرن ميونخ، حامل اللقب، في المرحلة العاشرة من الدورى الألمانى (بوندزليجا). ويتطلع يونيون برلين إلى النجاح في أحد أكبر الاختبارات في تاريخ النادى.

ونادرًا ما يخسر بايرن ميونخ مرتين متتاليتين، ويسعى لاعبو النادى البافارى والجهاز الفنى لبذل قصارى جهدهم لمصالحة الجماهير بعد الهزيمة المذلة على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف دون رد، في الدور الثانى لكأس ألمانيا. وتعرض بايرن لأكبر هزيمة في تاريخه بكأس ألمانيا، وأسوأ هزيمة محلية منذ 43 عامًا.

وتولى دينو توبمولر، المدرب المساعد لبايرن، المسؤولية أمام جلادباخ، في غياب المدير الفنى جوليان ناجلسمان، الذي يعانى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال توبمولر: «علينا أن نتعايش مع الحقد والاستهزاء ليوم أو اثنين، لكن علينا أن نزيل الغبار عن أنفسنا وأن نظهر رد الفعل يوم السبت».

من جانبه، قال توماس مولر، مهاجم بايرن: «سنرى في الأسابيع المقبلة كيف سيكون رد فعلنا بعد مثل هذه المباراة، اعتدنا على إظهار رد الفعل بعد مثل هذه التجربة السلبية، لكنكم اعتدتم أيضًا على تفاعلنا بشكل مغاير عندما نتأخر، لم نصل أبدًا إلى نقطة الاستغلال الأمثل لمحرك الغضب الخاص ببايرن».

ومن المتوقع أن يعمل محرك الغضب بكامل طاقته حيث يتطلع بايرن لتعزيز موقعه في صدارة البوندزليجا على حساب يونيون برلين، في أول مواجهة للفريق أمام أحد الفرق التي حققت نتائج مفاجئة في الموسم الحالى، وذلك قبل ملاقاة فرايبورج الأسبوع المقبل.

ويحتل فرايبورج المركز الثالث، ويعتبر هو الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم، قبل مواجهة جرويتر فورت نادى المؤخرة، السبت.

ويأتى يونيون برلين في المركز الخامس، ولم يخسر الفريق على ملعبه طوال 21 مباراة متتالية، وهى المسيرة التي شهدت تعادله مع بايرن بهدف لمثله في الموسم الماضى، وهى نفس النتيجة التي انتهت بها المباراة الأخرى بين الفريقين في ميونخ.

وأنهى يونيون الموسم الماضى في المركز السابع، وعلى عكس البايرن تقدم للدور الثالث بكأس ألمانيا بعد فوزه على فالدهوف مانهايم المنافس بالدرجة الثالثة، بنتيجة (3-1). ويتسلح يونيون بجهود هدافه تايو أونيى صاحب السبعة أهداف في البوندزليجا، ولاعبه المخضرم ماكس كروس أمام بايرن.

من جانبه، يسعى بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثانى بفارق نقطة واحدة عن بايرن، للاقتراب أكثر من الصدارة من خلال مباراته أمام ضيفه كولن غدًا السبت. ويلتقى غدًا السبت أيضًا بايرن ليفركوزن، صاحب المركز الرابع، مع فولفسبورج، بعد خروجه من كأس ألمانيا على يد كارلسروه.

وستشهد المباراة الظهور الأول لفلوريان كوفيلدت، المدير الفنى الجديد لفولفسبورج، والذى خلف مارك فان بوميل. ويلتقى اليوم الجمعة هوفنهايم مع هيرتا برلين، وغدًا يلتقى أرمينيا بيلفيلد مع ماينز وآنتراخت فرانكفورت مع لايبزج، فيما يلتقى يوم الأحد أوجسبورج مع شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ مع بوخوم.