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صحة الشرقية: جهود مكثفة لتوعية الطلاب وتثقيفهم صحياً بمدارس بالمحافظة

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صحة الشرقية: جهود مكثفة لتوعية الطلاب وتثقيفهم صحياً بمدارس بالمحافظة صحة الشرقية: جهود مكثفة لتوعية الطلاب وتثقيفهم صحياً بمدارس بالمحافظة

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نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مسئولي الثقافة بالإدارات الصحية بالمحافظة، عدة ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية لطلبة المدارس عن كيفية مواجهة المستجد «كوفيد ١٩»، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها.

كما تناولت الندوات أهمية التباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلى لصق اللافتات والملصقات التوعوية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والطلاب بالمحافظة.

المصرى اليوم

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