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استضاف اليوم سفير مصر في برلين خالد جلال عبدالحميد «الصالون الدبلوماسي»، الذي تنظمه «المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي»، بمقر السفارة وبحضور رئيسة المنظمة «هايكة فولستر» وسكرتيرها العام «كلارا جريترووي»، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارتها ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الألماني والشركات الخاصة.

تم عرض كلمة مسجلة لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أوضحت خلالها أهم التوجهات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة وأبرز مجالات التعاون مع الجانب الألماني، ودور ذلك في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

استعرض السفير خالد جلال أهم المؤشرات الاقتصادية لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وتدوير المياه، والصناعة، وكذلك جهود الحكومة في توفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص، موضحاً أهم الاصلاحات الهيكلية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة، داعياً الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها في مصر، بما يتناسب مع حجم ألمانيا وقوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، وأيضاً باعتبار مصر تعد أهم وأكبر سوق واعد في المنطقة ونقطة الارتكاز الرئيسية لحركة التجارة وسلاسل الإمداد بين أوروبا والدول العربية والأفريقية والآسيوية.

تناول السفير المصري أيضاً أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وجهود مصر الإقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.