اجتماع تنسيقى لمؤتمر المدن العالمية في الأقصر نهاية أكتوبر الجاري

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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أجتماعاً تنسيقياً لمؤتمر يوم المدن العالمى الذي تنظمة، منظمة الأمم المتحدة، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق.

والمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعقد على مدار يومين بمدينة الأقصر بنهاية أكتوبر الجارى، ويأتي هذا العام تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغييرات المناخية»، ومن المتوقع حضور ما يزيد على 300 شخصية دولية .

ونقل رئيس قطاع شؤون مكتب وزير التنمية المحلية، تحيات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كما عرض أهمية المؤتمر عالمياً وأهمية فوز مصر بتنظيمة والمنافسة التي كانت بين العديد من الدول، وكذا أسباب أختيار أرض الأقصر لعقد جلسات المؤتمر كونها أرض الأصالة والحداثة ..

وقال السفير محمد حجازى أن لمؤتمر يوم المدن العالمى أهمية كبري فهو يعقد سنوياً تحت عنوان متغير في المدن والعواصم الكبري وأن أختيار مصر والأقصر يدل على أهمية الخريطة الدولية للمناخ في مصر، وأيضاً لما حققتة الدولة في التجربة العمرانية الرائدة مشيراً إلى أن مصر لديها ما تباهى به أمام العالم من مدن عمرانية جديدة كالعاصمة الأدارية الجديدة ومشروعات حياة كريمة ..

واستعرض المستشار مصطفى ألهم، خطة المحافظة لتأمين المؤتمر وجلسات العمل وابرز الشخصيات العالمية التي من المقرر أن تحضر المؤتمر ودور المحافظة في تقديم كافة التيسيرات لخروج المؤتمر بصورة تليق بالأقصر كونها عاصمة التاريخ، متمنياً أن يساهم المؤتمر في تنشيط السياحة ،وأن يحضر ضيوف بأسرهم في الأعوام القادمة للأستمتاع بحضارة وعظمة الأقصر.

حضر اللقاء محمد عبدالفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر وهدى مغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والقيادات الأمنية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى الأدارات المعنية.