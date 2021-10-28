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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغريم نادي الزمالك مبلغ 2.7 مليون يورو في قضية المهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب.

ويحق لإدارة الفارس الأبيض الطعن على القرار لدى المحكمة الرياضية خلال 21 يوما من استلام الحيثيات مع إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في القضية.

يأتي الحكم بعد ساعات قليلة من توقيع المحكمة حكم نهائي على الزمالك لصالح نادي مارتيمو البرتغالي بغرامة تصل إلى مليون دولار في قضية لاعب الزمالك السابق محمد إبراهيم.

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية الاعتراض المقدم من الزمالك ضد قرار فيفا بوقف القيد داخل الزمالك لفترتين انتقاليتين والذي صدر بسبب أزمة اللاعب الصاعد حسام أشرف.