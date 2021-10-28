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الثاني خلال أسبوع.. حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي

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الثاني خلال أسبوع.. حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي الثاني خلال أسبوع.. حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي

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الطريق الدائري الأوسطي، اليوم الأربعاء، كان على موعد مع حادث جديد، راح ضحيته شخص وأصيب 12 آخرون، بعد اصطدام ميكروباص كان يقل المصابين والضحية إلى المنوفية ببوابة عبور السيارات «الكارتة».

وكان الأسبوع الماضي، شهد الطريق الدائري الأوسطي، مصرع 19 شخصًا في اصطدام «تريلا» بسيارة ميكروباص.

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جهات التحقيق، انتقلت إلى المستشفيات لسماع إفادة المصابين، وقررت التحفظ على «الميكروباص» لفحصه بمعرفة خبير فني لبيان السرعة التي كان يسير بها وسلامة الفرامل من عدمه، فضلاً عن تحليل عينة من دماء السائق للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، اليوم بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مروري وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص في طريقه إلى المنوفية ببوابة عبور السيارات «الكارتة» وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، ودُفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، ورفعت الأوناش حطام الحادث.

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المصرى اليوم

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