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شارك الأنبا لوقا، أسقف إيبارشية جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا في صلاة القداس الإلهي الذي أقامه البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمدينة ليون في جنوبي فرنسا ضمن زيارة قداسته الرعوية إلى السريان الأرثوذكس بفرنسا.

في سياق متصل، حضر الأنبا لوقا مأدبة العشاء أقيمت على شرف البطريرك والتي أشاد خلالها قداسته بالروابط القوية بين الكنيستين القبطية والسريانية، مستعرضًا علاقته الأخوية القوية مع قداسة البابا تاوضروس الثاني.

الأنبا لوقا يشارك بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسيةبمدينة ليون صلاة القداس

الأنبا لوقا يشارك بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسيةبمدينة ليون صلاة القداس