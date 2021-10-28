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إنبي يرفض توقيع عقوبات مالية على لاعبيه عقب الخسارة أمام

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إنبي يرفض توقيع عقوبات مالية على لاعبيه عقب الخسارة أمام الزمالك إنبي يرفض توقيع عقوبات مالية على لاعبيه عقب الخسارة أمام

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رفض حلمي طولان، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى إنبي، توقيع غرامة مالية على اللاعبين، بعد الخسارة في الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز، أمام بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي اقيمت بيهما مساء الثلاثاء الماضي على ارض ملعب بيترو سبورت، لعدم قتل الروح المعنوية داخل اللاعبين، قبل مواجهة المقاولون العرب، في الجولة الثانية من بطولة الدوري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ارض ملعب ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر.

ومن المقرر أن يجري حلمي طولان تغييرا في تشكيل الفريق البترولي أمام المقاولون العرب، في المباراة، من اجل اقتناص الثلاث نقاط وتحقيق الفوز، وتفادي الاثار السلبية التي انعكست على الفريق عقب الهزيمة في افتتاح بطولة الدورى الممتاز، حيث يرغب الجهاز الفنى في وضع تغيير طريقة اللعب والتي تسعتمد على الهجوم الضاغط من البدايه لتسجيل هدف مبكر يريح الاعصاب.

المصرى اليوم

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