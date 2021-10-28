أخبار عاجلة

السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد -
منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
أمريكا تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة لدى إثيوبيا بمغادرة البلاد -
خبير وبائيات: الوضع العالمي لكورونا يتسم بغَلَبة تحور دلتا -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
في موسم الرياض.. "قرية زمان" تستحضر تراث الأجداد للأجيال الجديدة -
بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منطقة أسوان الأزهرية تجري انتخابات اتحاد الطالبات

Print
منطقة أسوان الأزهرية تجري انتخابات اتحاد الطالبات منطقة أسوان الأزهرية تجري انتخابات اتحاد الطالبات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت منطقة أسوان الأزهرية، الخميس، انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طالبات المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بقاعة الإمام متولي الشعراوي بمشاركة 13 معهدًا على مستوى المنطقة وبحضور عبده إمبابي، موجه عام التربية الاجتماعية، وإيمان الراوي أمين سر الاتحاد فتيات، وأشرف أبوالفضل، أمين سر الاتحاد بنين، وعبير محمود رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية.

وبحسب بيان، الخميس، أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز سندس محمد محمود من معهد فتيات أسوان النموذجي أمين الاتحاد وهاجر خليل حنفي معهد فتيات إدفو، أمين مساعد الاتحاد، ومها خالد محمد معهد فتيات الطوناب، مقرر نشاط اجتماعي، وفوزية نبيل عدلي معهد فتيات بنبان مقرر نشاط علمي ومنة عبدالحفيظ حسن معهد فتيات الرمادي مقرر نشاط ثقافي ديني وآية محمود محمد معهد فتيات الصعايدة، مقرر نشاط رياضي، ووردة عبدالدايم مرغني معهد فتيات الرديسية، مقرر نشاط فني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من هو كوسكال بابا صاحب الصور الأكثر تداولا على السوشيال ميديا؟

من هو كوسكال بابا صاحب الصور الأكثر تداولا على السوشيال ميديا؟

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

بوركينا فاسو تشهد مقتل 10 إرهابيين خلال هجوم على موقع عسكري

بوركينا فاسو تشهد مقتل 10 إرهابيين خلال هجوم على موقع عسكري

تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني

تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني