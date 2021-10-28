منطقة أسوان الأزهرية تجري انتخابات اتحاد الطالبات

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أجرت منطقة أسوان الأزهرية، الخميس، انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طالبات المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بقاعة الإمام متولي الشعراوي بمشاركة 13 معهدًا على مستوى المنطقة وبحضور عبده إمبابي، موجه عام التربية الاجتماعية، وإيمان الراوي أمين سر الاتحاد فتيات، وأشرف أبوالفضل، أمين سر الاتحاد بنين، وعبير محمود رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية.

وبحسب بيان، الخميس، أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز سندس محمد محمود من معهد فتيات أسوان النموذجي أمين الاتحاد وهاجر خليل حنفي معهد فتيات إدفو، أمين مساعد الاتحاد، ومها خالد محمد معهد فتيات الطوناب، مقرر نشاط اجتماعي، وفوزية نبيل عدلي معهد فتيات بنبان مقرر نشاط علمي ومنة عبدالحفيظ حسن معهد فتيات الرمادي مقرر نشاط ثقافي ديني وآية محمود محمد معهد فتيات الصعايدة، مقرر نشاط رياضي، ووردة عبدالدايم مرغني معهد فتيات الرديسية، مقرر نشاط فني.