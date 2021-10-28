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قال الكابتن عمرو سلطان بطل كمال الأجسام، إن تصريحات بيج رامي عن إنفاقه 200 ألف جنيه من أجل التغذية، لا تنطبق على جميع اللاعبين، لأن كل لاعب كمال أجسام لديه برنامجه الغذائي الخاص، موضحا أن المبلغ الطبيعي للتغذية بالنسبة للاعبي كمال الأجسام 9 آلاف جنيه.

وأضاف عمرو سلطان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن انتشار المنشطات في رياضة كمال الأجسام على مستوى العالم أصبح خطيرا، موضحا أن هناك 31 لاعبا بارزا حول العالم فقدوا حياتهم بسبب المنشطات.

وتابع بطل كمال الأجسام أنه يمكن تكوين العضلات بدون استخدام أي منشطات أو مواد كيماوية، مضيفا أنه توجد أنواع من المكملات الغذائية التي لا تمثل ضررا على صحة اللاعب، أما غيرها فتعتبر مضرة وتهدد الصحة.

وكشف عمرو سلطان أن سبب وفاة بطل كمال الأجسام بيترسون المفاجئ، هو استخدام مدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى، مضيفا أن بطولة مستر أولمبيا لا تمنع استخدام المنشطات.