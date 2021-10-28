عقوبة مالية على ديانج بسبب الطرد أمام الإسماعيلي

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وقع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، عقوبة مالية على المالي اليو ديانج، لاعب الفريق الكروي، وذلك بعدما حصل اللاعب على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام الاسماعيلي، والتي اقيمت مساء أمس «الاربعاء» على أرض ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز والتي حسمها الاهلي لصالحه برباعية نظيفة، سجلهم بيرسي تاو هدفين، وعلى معلول، واحمد عبدالقادر ولكل منهما هدف.

وحصل المالي أليو ديانج، على طرد، بعد تدخل قوي على محمد الشامي، وحصل خلاله لاعب الوسط المالي، على الانذار الثاني في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، ليحصل على طرد من قبل محمد عادل حكم المباراة، ويعد هذا الطرد هو الأول في بطولة الدوري المصري حتي الآن، وجاء توقيع العقوبة المالية على اللاعب وفقا للائحه التي تم وضعها من قبل الجهاز الادارى قبل انطلاق الموسم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.