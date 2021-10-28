المقاولون العرب يترقب موقف طاهر مع الأهلي لإستعارته فى يناير

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يترقب الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، موقف طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الحالي، والمقاولون السابق، مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، خلال المرحلة الحالية.

كما خرج اللاعب من قائمة الفريق التي واجهت الأهلي امس «الاربعاء» على أرض ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز، والتي حسمها الاهلي لصالحه برباعية نظيفة

ويدرس مسؤولى نادى المقاولون العرب التقدم بطلب للنادى الاهلي، لاستعاره طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، تارة، وحتى يعيد اللاعب اكتشاف نفسه تارة أخرى، بعدما انخض مستواه الفني والبدني مع الأهلي خلال الفترة الماضية ولم يقدم المستوى المتوقع منذ انضمامه للفريق حتى الان