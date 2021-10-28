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سعد سمير يدعم فيوتشر فى مواجهة المصري ويغيب عن مباراة الاتحاد

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سعد سمير يدعم فيوتشر فى مواجهة المصري ويغيب عن مباراة الاتحاد سعد سمير يدعم فيوتشر فى مواجهة المصري ويغيب عن مباراة الاتحاد

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اكد الجهاز الطبي، للفريق الكروي الاول بناجى فيوتشر، الصاعد حديثا للدورى الممتاز، أن سعد سمير مدافع الفريق الذي تعرض لاصابه قوية في مباراة الفريق في افتتاح الدورى أمام فاركو، وغادر عل اثرها أرض الملعب وتم نقله إلى المستشفي، سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الجمعه 5 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وتأكد غياب سعد سمير عن مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السبت المقبل، في الساعة الخامسة ونصف مساءً، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، وحصل مدافع فيوتشر على راحة لمدة يومين، على أن يعودة ليخوض تدريبات في الجيم، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أنفيوتشر بقيادة على ماهر، المدير الفنى نجح في تحقيق الفوز على فاركو بهدف مقابل لاشيئ في المبارة التي اقيمت بينهما الاثنين الماضي على الأهلي وي السلام سجله أيمن الصفاقسي.

المصرى اليوم

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