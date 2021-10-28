المصري يتعادل مع غزل المحلة في الدوري المصري

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تعادل فريق المصري البورسعيدي مع منافسه غزل المحلة بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وسط فاعلية هجومية أكبر لرفاق المدرب محمد عودة وجاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق هشام عادل في الدقيقة التاسعة بعدما انفرد بالمرمى.

الشوط الثاني

ضغط رفاق المدرب معين الشعباني في الشوط الثاني مع تنظيم عدد من المحاولات الهجومية وهو ما أسفر عن هدف بأقدام اللاعب محمد عنتر في الدقيقة 49.