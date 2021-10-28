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التنسيق الحضاري يوثق تاريخ بورسعيد المعمارى

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التنسيق الحضاري يوثق تاريخ بورسعيد المعمارى التنسيق الحضاري يوثق تاريخ بورسعيد المعمارى

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عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعده، ندوة بعنوان «تراث بورسعيد المعماري والعمراني»، بقصر ثقافة بورسعيد، في إطار الاحتفال ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١.

تحدث في الندوة كل من، دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة، وأشرف المقدم أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة بورسعيد. وناقشت الندوة اسس تسجيل التراث المعماري والعمراني ببورسعيد وأهم مشاريع الارتقاء بالتراث المعماري ببورسعيد بين الحفاظ والارتقاء، وكذلك تأثير الموقع الجغرافي على العمارة والتخطيط بمدينة بورسعيد وعلاقتها بقناة السويس.

كما قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بجولة تراثية للتعرف على أهم نماذج التراث المعماري ببورسعيد وشملت الجولة العديد من المباني والمنشات التراثية التي بدأت من حديقة فريال ببورسعيد ثم جولة للتعريف باهم المباني التراثية كالبيت الايطالي والفنار القديم.. ثم البازارات التاريخية بالمدينة. على جانب ااخر انتهى الجهاز من تركيب عشر لوحات ضمن مشروع عاش هنا لاهم الشخصيات التي أثرت الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية ببورسعيد منهم «البدري فرغلي» والفنان «حسن العشري» والكابتن محمد شاهين والكاتب الصحفي «مصطفى شردي» واللواء أركان حرب «سماح قنديل».

المصرى اليوم

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