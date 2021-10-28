استولي على 2 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط «مستريح الإسكندرية»

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والإحتيال على 6 أشخاص والاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها وإستثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من 6 مواطنين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام المذكور بالإستيلاء منهم على مبالغ جملتها 2 مليون جنيه بزعم توظيفها وإستثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح على خلاف الحقيقة.



كشفت التحريات صحة الواقعة وأن المتهم عاطل، «له معلومات جنائية»- مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالنصب والاحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية، مما مكنه من الإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض على المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.