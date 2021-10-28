دار الكتب تستضيف معرضا وثائقيا عن حرب أكتوبر

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أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم الخميس، ندوة علمية بعنوان «شهادات عن حرب أكتوبر 1973».

تناولت الندوة التي نظمها مركز تاريخ مصر المعاصر التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة عدة موضوعات شملت «يوميات طيار في حرب أكتوبر»، و«المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر»، فضلا عن «شهادات من حياة مهجري مدن خط النار 1967- 1974»، و«مذكرات القادة العسكريين مصدراً لحرب أكتوبر»، بالإضافة إلى «الصحافة وذكرى حرب أكتوبر».

وناقشت الجلسة الثانية «ذكريات عن حرب أكتوبر»، و«قراءة في يوميات جندي مصري على الجبهة»، و«قراءة في كتاب العبور والثغرة»، فضلا عن «الأيام الأخيرة لحرب أكتوبر». وأقيم على هامش الندوة معرض وثائقي عن وثائق حرب أكتوبر1973 .