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«حرب الألف يوم.. من الاستنزاف إلى نصر أكتوبر».. ندوة بالمركز القومي للترجمة الأحد

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«حرب الألف يوم.. من الاستنزاف إلى نصر أكتوبر».. ندوة بالمركز القومي للترجمة الأحد «حرب الألف يوم.. من الاستنزاف إلى نصر أكتوبر».. ندوة بالمركز القومي للترجمة الأحد

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يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة بعنوان «ذات يوم في : حرب الألف يوم من الاستنزاف إلى نصر أكتوبر» في الساعة ١٢ ظهرًا يوم الأحد المقبل الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

يشارك في الندوة كلٍ من: اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتورة نازك عبدالفتاح أستاذ اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس والدكتور محمد صالح أستاذ اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب ومدير مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة ويدير الندوة الدكتور محمد عبود مدرس اللغة العبرية وآدابها بجامعة عين شمس.

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