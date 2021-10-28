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محافظ الجيزة يتفقد رصف توسعات طريق المريوطية

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محافظ الجيزة يتفقد رصف توسعات طريق المريوطية محافظ الجيزة يتفقد رصف توسعات طريق المريوطية

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بعددا من القطاعات التي تم ضمها لمسار الطريق بمحور المريوطية نطاق حي الطالبية.

وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بضرورة الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه لتتماشى مع أعمال التطوير الذي شهدها محور المريوطية مشدداً على رئيس حي الطالبية بالتواجد الميداني بذلك القطاع الحيوي ومتابعة عمل الشركات أولاً بأول مع عدم السماح بوجود أي تعديات أو إشغالات بمسار الطريق لما له من أهمية مرورية حيث يعد أحد مسارات التحويلات المرورية البديلة عن شارع الأهرام.

كما كلف المحافظ بالإهتمام بتدعيم الطريق ببالوعات صرف الأمطار بالإضافة إلى الإهتمام برفع كفاءة أسوارالمنشات بمسار التطوير. رافق المحافظ المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

المصرى اليوم

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