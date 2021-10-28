أخبار عاجلة

ديربي مانشستر: هدف تاريخي وتألق سيلفا يحافظان على النتائج الكارثية للشياطين الحمر. -
الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة -
وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته -
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كلية طب الأسنان جامعة السويس تقيم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

Print
كلية طب الأسنان جامعة السويس تقيم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد كلية طب الأسنان جامعة السويس تقيم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت كلية طب الأسنان جامعة السويس حفل استقبال للطلاب الجدد بحضور دكتور السيد الشرقاوي، ودكتور على حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبالهما الدكتور هاني شلبي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سعيد عبادي عميد كلية الطب البشري بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس واتحاد طلاب الكلية.

و قام «الشرقاوي» بجولة تفقدية لمعرض فني ثقافي مصغر لبعض الطلاب الوافدين، ثم التقى الطلاب الجدد وأعضاء هيئة التدريس حيث ألقى «شلبي» كلمة رحب فيها برئيس الجامعة ونائبه، مهنئا الطلاب الجدد على الانضمام لأسرة كلية طب أسنان السويس التي تتمتع بمجموعة من المقومات التي تجعلها ضمن أفضل المؤسسات الأكاديمية الطبية في ، بما تقدمة من لوائح تدريسية هي الأحدث بنظام الساعات المعتمدة لتؤهل خريجيها للمنافسة بقوة في سوق العمل، وبما تلاقيه من دعم مستمر على شتى المستويات من رئيس الجامعة.

ومن جانبه فقد هنأ «الشرقاوي» الجميع بمناسبتي المولد النبوي، وأعياد أكتوبر المجيدة، وأكد على الجميع بضرورة بذل أقصى الجهد لتحصيل العلم لجيل فتي من شباب مصر، كما شدد سيادته على ضرورة المبادرة لتلقي تطعيم كورونا حرصا على صحة الجميع، وفي سياق أخر وجه الشرقاوي الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي مصدر للمعلومات، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف لنشر الأكاذيب والافتراءات لهدم همم المواطنين.

وفي نهاية الحفل، قام الشرقاوي بتكريم أوائل الطلاب والمتميزين واتحاد طلاب الكلية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر

فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية