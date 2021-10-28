كلية طب الأسنان جامعة السويس تقيم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

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أقامت كلية طب الأسنان جامعة السويس حفل استقبال للطلاب الجدد بحضور دكتور السيد الشرقاوي، ودكتور على حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبالهما الدكتور هاني شلبي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سعيد عبادي عميد كلية الطب البشري بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس واتحاد طلاب الكلية.

و قام «الشرقاوي» بجولة تفقدية لمعرض فني ثقافي مصغر لبعض الطلاب الوافدين، ثم التقى الطلاب الجدد وأعضاء هيئة التدريس حيث ألقى «شلبي» كلمة رحب فيها برئيس الجامعة ونائبه، مهنئا الطلاب الجدد على الانضمام لأسرة كلية طب أسنان السويس التي تتمتع بمجموعة من المقومات التي تجعلها ضمن أفضل المؤسسات الأكاديمية الطبية في مصر، بما تقدمة من لوائح تدريسية هي الأحدث بنظام الساعات المعتمدة لتؤهل خريجيها للمنافسة بقوة في سوق العمل، وبما تلاقيه من دعم مستمر على شتى المستويات من رئيس الجامعة.

ومن جانبه فقد هنأ «الشرقاوي» الجميع بمناسبتي المولد النبوي، وأعياد أكتوبر المجيدة، وأكد على الجميع بضرورة بذل أقصى الجهد لتحصيل العلم لجيل فتي من شباب مصر، كما شدد سيادته على ضرورة المبادرة لتلقي تطعيم كورونا حرصا على صحة الجميع، وفي سياق أخر وجه الشرقاوي الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي مصدر للمعلومات، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف لنشر الأكاذيب والافتراءات لهدم همم المواطنين.

وفي نهاية الحفل، قام الشرقاوي بتكريم أوائل الطلاب والمتميزين واتحاد طلاب الكلية.