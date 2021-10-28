أخبار عاجلة

ديربي مانشستر: هدف تاريخي وتألق سيلفا يحافظان على النتائج الكارثية للشياطين الحمر. -
الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة -
وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته -
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى عبد العزيز بمكة مركزًا تدريبيًا للزمالة في إصلاح الأسنان

Print
مستشفى عبد العزيز بمكة مركزًا تدريبيًا للزمالة السعودية في إصلاح الأسنان مستشفى عبد العزيز بمكة مركزًا تدريبيًا للزمالة في إصلاح الأسنان
باعتماد من الهيئة للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات

مستشفى عبد العزيز بمكة مركزًا تدريبيًا للزمالة السعودية في إصلاح الأسنان

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مستشفى الملك عبد العزيز، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، كمركز تدريبي مكتمل للزمالة السعودية في تخصص إصلاح الأسنان، لمدة أربع سنوات.

يأتي ذلك، ليضاف إلى التخصصات الطبية المشتركة المعتمدة سابقًا ويكون عدد البرامج المعتمدة ستة برامج طبية، تشتمل على "الجراحة العامة والباطنة والجلدية والأشعة وجراحة العظام وإصلاح الأسنان".

وعبّر المدير التنفيذي للخدمات الطبية، الدكتور محمد العتيبي، عن سعادته وسروره بهذا الاعتماد الطبي، مرجعًا هذا الإنجاز إلى توفيق الله -عز وجل- ثم لما تقدمه حكومة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم كامل واهتمام بالغ للقطاعات الصحية بشكل عام ولمستشفى الملك عبد العزيز بمكة على وجه الخصوص.

وكذلك لما توليه وزارة الصحة من اهتمام دائم بكل القطاعات الصحية بالمملكة، مقدرًا في الوقت ذاته جهود المخلصين من أبناء هذه البلاد المباركة من الأطباء المؤهلين علميًا وعمليًا والذي يزخر بهم مركز الأسنان وفي مقدمتهم مدير المركز، الدكتور هيثم بدر، ومديرة برنامج إصلاح الأسنان، الدكتورة أريج نمنقاني.

وسأل الله -العلي القدير- أن ينفع بهذه الخطوة العلمية الطبية داخل هذا الصرح الطبي بأم القرى المسيرة الطبية في بلادنا المباركة، ويعزز بها مسيرة التطور والتقدم الطبي في مكة المكرمة.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى، عبد الله المحمادي، أن هذه الخطوة ستليها خطوات في اكتمال اعتماد بقية البرامج واعتماد برامج أخرى من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، سواءً برامج شهادة الاختصاص أو الزمالات الدقيقة.

ولفت إلى أن ذلك بدعم ومتابعة من المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور عاهد عقيل، بعد توفيق الله ثم بما تم توفيره من إمكانات بشرية وتجهيزات من قِبل وزارة الصحة وتجمع مكة المكرمة الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء