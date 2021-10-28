بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مسؤولي وأعضاء مكتب التعليم المسيحي

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استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مسؤولي، وأعضاء مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، برئاسة الأب الدكتور يونان شحاتة، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

شارك في اللقاء الأب جورج جميل، راعي كنيستي عذراء السجود، والقديسة هيلانة بشبرا، والأخت منى من راهبات القديسة حنة، حيث تضمن اللقاء إهداء مكتب التعليم المسيحي صاحب الغبطة درع المهرجان الإيبارشي "كلمة الله تخلق، تحرر، ترسل"، كما دار الحديث أيضًا حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل مكتب التعليم المسيحي، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية للمكتب.