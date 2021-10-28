أخبار عاجلة

ديربي مانشستر: هدف تاريخي وتألق سيلفا يحافظان على النتائج الكارثية للشياطين الحمر. -
الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة -
وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته -
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مسؤولي وأعضاء مكتب التعليم المسيحي

Print
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مسؤولي وأعضاء مكتب التعليم المسيحي بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مسؤولي وأعضاء مكتب التعليم المسيحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مسؤولي، وأعضاء مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، برئاسة الأب الدكتور يونان شحاتة، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

شارك في اللقاء الأب جورج جميل، راعي كنيستي عذراء السجود، والقديسة هيلانة بشبرا، والأخت منى من راهبات القديسة حنة، حيث تضمن اللقاء إهداء مكتب التعليم المسيحي صاحب الغبطة درع المهرجان الإيبارشي "كلمة الله تخلق، تحرر، ترسل"، كما دار الحديث أيضًا حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل مكتب التعليم المسيحي، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية للمكتب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من هو كوسكال بابا صاحب الصور الأكثر تداولا على السوشيال ميديا؟

من هو كوسكال بابا صاحب الصور الأكثر تداولا على السوشيال ميديا؟

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

بوركينا فاسو تشهد مقتل 10 إرهابيين خلال هجوم على موقع عسكري

بوركينا فاسو تشهد مقتل 10 إرهابيين خلال هجوم على موقع عسكري

تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني

تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني