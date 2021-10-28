★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن مصر تستهلك قرابة 70 ألف طن من زيت التموين شهريا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي ام سي”، طن فول الصويا الخام يدخل في صناعة الزيت ارتفع سعره من 14 ألف خلال يناير الماضي لـ 21 ألف جنيه الشهر الحالى، وارتفع سعر العباد من 13 ألف لـ 20 ألف جنيه.

وتابع متحدث التموين قائلا:«الدولة تتحمل من سعر زجاجة الزيت من 2 لـ 3 جنيه». وأوضح متحدث التموين، أن الدولة المصرية تستورد 95% من استهلاك الزيوت، معقبا:«انتاجا المحلى 5% فقط».