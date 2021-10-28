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: نتحمل 3 جنيهات من سعر الزيت ونستورد 95% منه

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التموين : نتحمل 3 جنيهات من سعر الزيت ونستورد 95% منه : نتحمل 3 جنيهات من سعر الزيت ونستورد 95% منه

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قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة ، أن تستهلك قرابة 70 ألف طن من زيت التموين شهريا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي ام سي”، طن فول الصويا الخام يدخل في صناعة الزيت ارتفع سعره من 14 ألف خلال يناير الماضي لـ 21 ألف جنيه الشهر الحالى، وارتفع سعر العباد من 13 ألف لـ 20 ألف جنيه.

وتابع متحدث التموين قائلا:«الدولة تتحمل من سعر زجاجة الزيت من 2 لـ 3 جنيه». وأوضح متحدث التموين، أن الدولة المصرية تستورد 95% من استهلاك الزيوت، معقبا:«انتاجا المحلى 5% فقط».

المصرى اليوم

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