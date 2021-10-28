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تحذير.. المكملات الغذائية والأسترويد قد تسبب السرطان والضعف الجنسي

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تحذير.. المكملات الغذائية والأسترويد قد تسبب السرطان والضعف الجنسي تحذير.. المكملات الغذائية والأسترويد قد تسبب السرطان والضعف الجنسي

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حذر الدكتور عبدالرحمن حماد، طبيب أمراض نفسية وعلاج إدمان، من تناول المكملات الغذائية دون إشراف طبي، كون بعضها يحتوي على منشطات، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية ضبطت منذ فترة كمية من المكملات الغذائية مجهولة المصدر، تحتوي على مادة مضادة للصرع، تؤثر سلبيا على صحة الإنسان.


وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» على قناة صدى البلد أهمية تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي، مع ضرورة شراء المنتجات التي أتاحت وزارة الصحة إصدارها، وتجنب المكملات المغشوشة.


وشدد على خطورة تناول «الاسترويد» في إطار ممارسة البعض لرياضة كمال الأجسام، كونها قد تسبب فشلا كلويا، وقلق شديد، وأعراض اكتئاب تؤدي للانتحار في بعض الحالات، وتلف في الكبد، فضلا عن احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، وضمور الخصيتين، وضعف الرغبة الجنسية، ونقص الحيوانات المنوية، مشيرا إلى أن الاسترويد يؤثر سلبيا على بنية السيدات أيضا ويسبب انتشار الشعر بالجسم.


ونصح حماد بالتوقف بشكل فوري، حال الشعور باضطراب نسبة الهرمونات بعد تناول الاسترويد، مع زيارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب.

المصرى اليوم

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