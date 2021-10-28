استشاري: هذا سبب سحب أدوية التخسيس من السوق

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إنه لا يوجد سوى دواء واحد مصرح به لخفض الوزن، اما باقي الأدوية فسحبت من السوق بسبب الأعراض الجانبية.

وتابع «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الحل الأمثل لخفض الوزن هو استخدام النباتات الطبية مثل الالياف، وبعض النباتات التي تقلل الشهية، أو النباتات التي تنشط حرق الدهون.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون أي نوع من الحرمان، من خلال الابتعاد عن الوجبات السريعة، أو المياه الغازية، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساء.