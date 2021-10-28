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استفاد منها 94 متدربا بالمحافظات.. انتهاء 3 دورات بمركز التنمية في سقارة

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استفاد منها 94 متدربا بالمحافظات.. انتهاء 3 دورات بمركز التنمية في سقارة استفاد منها 94 متدربا بالمحافظات.. انتهاء 3 دورات بمركز التنمية في سقارة

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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية، استفاد منها 94 متدرباً من جميع المحافظات، في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بضرورة الإرتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات بما ينعكس على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صحفي، إن الدورات شملت أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة، وإدارة المشروعات pmp.

كان اللواء محمود شعراوي أكد أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحا أن التدريب يأتى في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم، ويتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني.

أشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة تساهم في تنفيذ رؤية 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، موضحا أن هناك تغيرا ملحوظا شهدته الإدارة المحلية على مستوي القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها خلال الخطط التدريبية للمحليات وهو ما ظهر جليا في تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المصرى اليوم

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