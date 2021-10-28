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اعتماد أعضاء إدارة جمعية الدعوة بأجياد

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اعتماد أعضاء إدارة جمعية الدعوة بأجياد اعتماد أعضاء إدارة جمعية الدعوة بأجياد
عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، في جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، في مقر الجمعية الواقع بحي الهجرة في مكة المكرمة.

وتم ترشيح كل من: الدكتور عصام بن هاشم الجفري رئيسًا، الدكتور فؤاد أحمد خياط نائبًا للرئيس، والدكتور عاصم عبده إبراهيم بابعير مسؤولاً مالياً، ومنصور حسن فاسي عضواً، وعناية حسن كوشك عضوا، وفايز عايض العتيبي عضوًا، وياسر محمد الحربي عضوًا. وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، ساعد بن محيل السواط، أنه تم اعتماد المجلس الجديد لجمعية الدعوة بأجياد، لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولمدة أربعة أعوام حتى تاريخ 1447/3/6هـ.


الوطن السعودية

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