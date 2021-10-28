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تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية

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روسيا تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية
"زاخاروفا" لفتت إلى أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية

روسيا تجدد رفض الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية

جددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الخميس)، رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، لعدم شرعيتها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نؤكد الموقف المبدئي والثابت لروسيا حول عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ونحن على قناعة بأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض الإمكانيات لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وغير منقطعة جغرافيا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".

وبينت "زاخاروفا" أن الأنشطة الاستيطانية تؤثر سلبا على فعالية الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي السياسي في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن مواصلة بناء المستوطنات وخطط إسرائيل الحالية لزيادة عدد السكان الإسرائيليين المقيمين في غور الأردن مرتين بحلول العام 2026 يمكن أن تعتبر بحكم الأمر عملية ضم لمعظم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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