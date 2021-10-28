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الإفراج عن نجل الفنان شاروخان بعد اتهامه بحيازة مخدرات (تفاصيل)

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الإفراج عن نجل الفنان شاروخان بعد اتهامه بحيازة مخدرات (تفاصيل) الإفراج عن نجل الفنان شاروخان بعد اتهامه بحيازة مخدرات (تفاصيل)

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أفرجت محكمة مومباي العليا، اليوم الخميس، عن آريان خان نجل الممثل الهندي شاروخان وذلك مقابل دفع كفالة مالية.

وتأجلت جلسة الاستماع الخاصة بطلب الإفراج عن الشاب، منذ أيام، وكان محامية آريان يحاول إثبات خلال الجلسات الماضية أن مكتب مكافحة المخدرات ليس لديه دليل قوي ضد الشاب الذي يبلغ من العمر 23 عاما.

حيث لفت فريق الدفاع عن نجل الممثل تم اعتقاله عن طريق الخطأ، خضع للاحتجاز في السجن لأكثر من 20 يوما دون سبب.

وزار شاروخان سجن «آرثر رود» في مومباى لرؤية ابنه، منذ حوالي أسبوع، بعدما تم إلقاء القبض عليه في الثالث من الشهر الجارى في قضية تعاطي مخدرات، ويتواجد آريان في السجن منذ 8 أكتوبر الجاري.

ويعد ذلك اللقاء الأول بين شاروخان وابنه، بعدما داهم مكتب مكافحة المخدرات (NCB) حفلة هذيان على متن سفينة سياحية بالقرب من مومباى في 2 أكتوبر، وتم القبض إلى الآن عن حوالي 20 شخصاً، حسب موقع «أنديا توداي» الهندي.

وتحدث شاروخان إلى ابنه لمدة 20 دقيقة، حيث تم إعطاء الشاب هاتف محمول من قبل سلطات السجن من خلاله تم إجراء مكالمة الفيديو، وبعد اللقاء صرّحت زوجة الممثل الهندي، جوري خان، أنها تتمنى لو يأتي منه مكالمة واحدة يوميًا ليطمئن قلبها على ابنها.

وكانت عناصر من الشرطة الهندية زارت منزل شاروخان، طالبين بعض الوثائق المتعلقة بآريان، منها محاولة الحصول على تفاصيل من حساباته المصرفية وتقاريره الطبية وزياراته السياحية الخارجية والداخلية.

ولم تعثر قوات مكافحة المخدرات مع آريان أي مواد مخدرة أثناء القبض عليه، وعارضت الشرطة بقوة الإفراج عنه بكفالة استنادا على محادثات بينه وبين زملائه على تطبيق «الواتساب» تثبت معرفه بوجود كميات كبيرة من المخدرات في الحفل.

المصرى اليوم

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