ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة- 5»

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اختُتمت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك ( حماة الصداقة- 5 ) بمشاركة قوات المظلات ‏المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية‎. ‎

بدأت المرحلة الختامية بكلمة قائد قوات المظلات نقل خلالها تحيات الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد ‏العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة في التدريب، مؤكداً على ‏أهمية التدريب الذي يسهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.‏

وقد شملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملى لإقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة ‏سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر خلف خطوط ‏العدو لتدقيق المعلومات وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية والسيطرة على ‏محاور الإقتراب لعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية.‏

أعقبه تنفيذ أعمال الإسقاط الثقيل لعدد من مركبات القتال لتنفيذ عملية الإقتحام، وتنفيذ عملية ‏الإبرار والإنزال الجوى، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل ‏العناصر الإرهابية ودفع مجموعات القتال الرئيسية لإقتحام وتطهير القرية والسيطرة عليها ‏والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى ‏لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.‏

يأتى التدريب ( حماة الصداقة- 5 ) في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل ‏الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة .‏

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية وعدد من قادة ‏القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة وعدد من الملحقين العسكريين وسفير جمهورية روسيا ‏بالقاهرة .‏